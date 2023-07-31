العراق يستقبل آب بدرجات حرارة خمسينية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأشارت الهيئة الى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وبينت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".