التعليم: أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية في تصنيف Webometrics

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية حكومية وأهلية حققت نتائج تنافسية في تصنيف الويب ماتريكس العالمي ضمن نسخة النصف الثاني من العام 2023".وأضاف البيان، أنه "جرى تصنيف 31000 مؤسسة تعليمية من أكثر من 200 دولة حول العالم على وفق المؤشرات التي تقيس الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها وتأشير نسبة الوضوح (50%) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%) ".وتابع، "جاءت جامعة بغداد بالمركز (1571) ثم تلتها جامعات ديالى والمستنصرية والقادسية والموصل والكوفة والتكنولوجية وبابل والأنبار والجامعات العراقية الأخرى التي أشرهاللتصنيف التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في اسبانيا".