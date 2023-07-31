السجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات في النجف

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (4) الاف قرص مخدر من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".وأشار الى أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".