بالجدول.. تفاصيل موجة الحرّ المُرْتقَبة في العراق

وذكرت الهيئة في جدول تفصيلي أطلعت عليه السومرية نيوز، أن "البلاد تتأثر بامتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي يرافقه تعمق مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي الى ارتفاع محسوس في درجات الحرارة في عموم العراق، حيث من المتوقع ان تصل درجات الحرارة العظمى 50 درجة مئوية واكثر في بعض مدن البلاد".الجدول ادناه: