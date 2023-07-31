السجن المؤبد بحق اربعة مجرمين قاموا بتخريب انبوب لنقل النفط بميسان

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجرمين اعترفوا بقيامهم بالاتفاق والاشتراك بخرق الانبوب الناقل للنفط الخام في منطقة قلعة صالح ووضع في نهايته حمام وهوز لتهريب النفط".واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة 6 /1اولاً وثانياً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة المادة الرابعة/1من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".