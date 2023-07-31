الكشف من موعد تطبيق "الضمان الصحي" في العراق

وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي: "إننا بدأنا فعلا التسجيل بالضمان الصحي، ولكن هناك طعنا مقدما لدى المحكمة الاتحادية أدى إلى تأخير الكثير من الأمور في تطبيق القانون"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن "الطعن قدم من جهات شككت بشأن إلزامية تطبيق القانون وطرق دفع المبالغ"، لافتا إلى أنه "تم رد الطعن وتعديل بعض الفقرات".وتابع: "كانت هناك نوايا للبدء بتطبيق القانون في شهر تموز الحالي، ولكن تم تأجيله إلى شهري آب وأيلول"، مشيراً إلى أن "اللجنة تصر على بدء النظام وتطبيق القانون إلكترونيا بالكامل من دون استخدام ورقة واحدة فيه، لأننا نريد أن يكون نظاما يبدأ بداية صحيحة".وبين شنكالي: "أننا لن نبدأ تطبيق القانون إلا في بداية العام المقبل، بسبب تأخر إحالة عقد الأتمتة الذي قدمت عليه الشركات، وهو أفضل من البدء به بداية قد لا تكون صحيحة وتؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، لأن أساس نجاح النظام الصحي في العراق هو بنجاح تطبيق القانون وأساسياته".