خلال 6 أشهر.. الصحة تصدر أكثر من 1500 عقوبة بحق مؤسسات اهلية مخالفة

السومرية نيوز – محليات



أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين، إصدار أكثر من 1500 عقوبة بحق المؤسسات الصحية الاهلية خلال ستة أشهر.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة التفتيش في الوزارة أصدرت 1584 عقوبة بحق المؤسسات الصحية الاهلية المخالفة خلال الستة أشهر الاولى من العام الجاري 2023".



وأضافت، أن "العقوبات توزعت على 389 امر غلق وانذار وغرامة، وتوجيه 763 مؤسسة مخالفة اضافة الى احالة 355 منها الى اللجان الانضباطية في نقابات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة".

وأشارت الى "احالة 77 مؤسسة اهلية مخالفة الى الجهات الامنية في وزارة الداخلية".