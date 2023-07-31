سيارة تقتحم الجدار الخارجي لمطار النجف وتُصيب سائقها بجروح (صور)

السومرية نيوز – محليات



اقتحمت مركبة "صالون"، اليوم الاثنين، الجدار الخارجي لمطار النجف الأشرف.

وقال مراسلنا في النجف، إن "سيارة نوع صالون دخلت الى مطار النجف عبر الحائط الخارجي، حيث تم نقل السائق الى المستشفى لإصابته بجروح بليغة".



وحصلت السومرية نيوز على صور وثقت الحادثة.