بينها منع الهدر.. رئيس الجمهورية يصدر توجيهات تخص أزمة المياه بالعراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله"، مبيناً أن "اللقاء مناقشة الوضع المائي ومعالجة الآثار الناجمة عن شحّ المياه في البلاد".وبحسب البيان، أكد رشيد: "أهمية التنسيق والتعاون مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، والاستمرار في بذل الجهود على الصعيد الإقليمي للحفاظ على حصة العراق العادلة والكافية من المياه".وشدد رئيس الجمهورية، على "أهمية التركيز على الواقع المائي وتطويره من خلال المتابعة المستمرة لإنشاء السدود لخزن المياه ومعالجة مشاكل الجفاف والتصحر وانخفاض مناسيب المياه الجوفية، والتجاوز على الحصص المائية بأنشاء بحيرات الأسماك غير المجازة" مؤكداً "ضرورة تحسين إدارة المياه ومنع الهدر والإسراف في استخدامها سواء للأغراض الزراعية أو الاستخدام المباشر والبدء بحملات توعوية إعلاميا في هذا الشأن".من جانبه، بين الوزير "الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة مع دول الجوار ذات العلاقة للتوصل إلى نتائج عادلة ومنصفة في السياسات المائية تضمن الحقوق وتراعي وتحفظ الحياة والبيئة وتؤمّن المصالح المشتركة للجميع".