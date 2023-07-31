سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"



السومرية نيوز – محليات



قرر مدير دائرة صحة بغداد الرصافة جاسم لطيف، اليوم الاثنين، سحب يد مدير مستشفى الرشاد التدريبي للامراض النفسية والعقلية، علي رشيد الركابي، وفتح تحقيق على خلفية اختفاء 160 "مكيف هواء".





ووفق الوثيقة، تقرر "الايعاز الى قسم التفتيش للإسراع باجراءات التحقيق بالموضوع".



وبحسب وثيقة صادرة وزارة الصحة وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه تقرر "سحب يد مدير المستشفى علي رشيد زرزور الركابي، وتخويل مدير القسم الفني كافة صلاحيات مدير المستشفى".ووفق الوثيقة، تقرر "الايعاز الى قسم التفتيش للإسراع باجراءات التحقيق بالموضوع".