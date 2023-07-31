استقدام "أبو حبيب الصافي" بتهمة المحتوى الهابط

وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط اتخذت الاجراءات القانونية بحق رجل معمم يدعى ابو حبيب الصافي ".وأشار الى انه "تم اصدار امر استقدام بحق الصافي من قبل محكمة تحقيق الكرخ وفق احكام المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات العراقي".وتنص المادة 22 من قانون العقوبات العراقي، على أت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.