بدءاً من الغد.. التربية توجه بإطلاق تسجيل الطلبة في المدرسة الإلكترونية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "وزير التربية وجه بإطلاق تسجيل الطلبة في المدرسة الإلكترونية بدءاً من الغد 1 آب 2023 للعام الدراسي القادم، حيث سيدشن العراق اول تجربة للتعليم الرقمي في المنطقة".وأشار الى انه "سيتم الإعلان بالمعلومات وآلية التسجيل وكافة التفاصيل في بيان لاحق".