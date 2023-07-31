العراق وبريطانيا يبحثان استكمال مباحثات التعاون القضائي والقانوني

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير المملكة المتحدة الجديد في العراق ستيفن هيتشن، وبحث معه استكمال مباحثات التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".