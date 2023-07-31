الرافدين يوضح بخصوص التحويلات الخارجية

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يود ان يوضح لوسائل الاعلام والرأي العام بخصوص ما ورد من الخبر الذي تم نشره مؤخراً بشأن تحويلات الأموال لغرض شراء العقارات خارج العراق".وأكد المصرف، ان "لموضوع افتقد للدقة والمفهوم العام وينفي المصرف نفيا قاطعا وجود اي تعليمات لمثل هذا النوع من التحويلات ولا توجد لديه اية تعاملات بهذا الخصوص في الوقت الحاضر".