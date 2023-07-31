الاتصالات تعلن إطلاق "انترنت مجاني" في هذه المنطقة

وقالت الياسري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "أطلقنا خدمة الانترنت المجاني في محيط حرم الامامين الجوادين عليهما السلام في الكاظمية المقدسة".وأضافت: "سنطلق خدمة الانترنت المجاني قريباً بين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة".