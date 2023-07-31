بالوثيقة.. الصحة تصدر توجيها بشأن كتابة الوصفات الطبية

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، فان "وزير الصحة قرر منع الترويج للشركات الأجنبية ووجه بكتابه الوصفات الطبية في المؤسسات الصحية بالأسماء العلمية ومحاسبة المقصرين في حال عدم تطبيق ذلك والالتزام بتوجيهات الوزارة ".الوثيقة ادناه: