اجتماع حول أولويات مشاريع القطاع الصحي.. توجيهات حكومية جديدة

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع بحث سبل تذليل العقبات المالية التي تواجه مشاريع المستشفيات والبنى التحتية للقطاع الصحي، ووسائل تنفيذ الإدارة المشتركة للمستشفيات وإدخالها الخدمة".وشدّد على "أهمية هذا القطاع وما يشكله من ركن أساس في الخدمات التي يوفرها الجهاز الحكومي للمواطنين".وجدّد رئيس مجلس الوزراء "توجيهاته بضرورة تولّي الجهاز الصحي معالجة كلّ ما يتعلق بمعاناة المواطنين، في ما يتصل بتوفير الخدمات الصحية الأساسية، والعمل المستمر على تطوير مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما وجّه سيادته بإعطاء الاولوية لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصاً المراكز الصحية التخصصية للأمراض السرطانية والقلبية".