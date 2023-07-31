كربلاء.. حرق إطارات وقطع شارع احتجاجاً على انقطاع الماء (صور)

قام العشرات من أهالي محافظة كربلاء، مساء الاثنين، بحرق إطارات وقطع شارع احتجاجاً على انقطاع الماء.



وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من أهالي منطقة فريحة (شرق كربلاء) قاموا بحرق الاطارات وقطع شارع احتجاجا على انقطاع الماء فيها. وأدناه صور للاحتجاجات..