تفاصيل اختفاء 160 "مكيف هواء" في مستشفى الرشاد (فيديو)

وقال السوداني خلال حديثه للسومرية، انه "على اثر اختفاء 160 مكيفا تم تشكيل مجلس تحقيقي من قبل دائرة صحة بغداد/ الرصافة وبمتابعة من قبل مدير الدائرة، وتم إصدار كتاب سحب يد مدير مستشفى الرشاد علي رشيد الركابي".وأضاف، انه "تم إعطاء كافة الصلاحيات لمدير القسم الفني".وفي وقت سابق، حصلت السومرية نيوز، على وثيقة تضمنت قرر مدير دائرة صحة بغداد الرصافة جاسم لطيف، بسحب يد مدير مستشفى الرشاد التدريبي للامراض النفسية والعقلية، علي رشيد الركابي، وفتح تحقيق على خلفية اختفاء 160 "مكيف هواء".