الكشف عن أفران ومخابز "وهمية" في الموصل

كشف مصدر طبي بمحافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن وجود أفران ومخابز "وهمية" في مدينة الموصل، فيما أكد أعضاء بمجلس النواب هذا الأمر.

وقال المصدر بشعبة الرقابة الصحية في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك 70 فرناً ومخبزاً وهمياً بالجانب الأيمن بمدينة الموصل لقيامها ببيع حصصها من المنتجات النفطية في السوق السوداء".



بدوره، قال النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري في بيان، "وصلتنا اخبار عن الافران الوهمية بمدينة الموصل ولسنا غافلين عن هذا الموضوع".

وأضاف "مثلا لديه مخبز واحد أو فرنين هو مسجل أكثر من عشرة أفران وتم ايصال هذه الحالات الى النزاهة".



الى ذلك، أكد طالب المعماري النائب عن محافظة نينوى في بيان "وجود فساد بعدة ملفات ومن ضمنها الافران الوهمية".

واعتبر المعماري "هناك تواطؤ من قبل صحة نينوى وهناك أفران وهمية"، مؤكداً "ضرورة "محاسبة المقصرين واحالتهم الى التحقيق".