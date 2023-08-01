التربية تُعلن ضوابط التقديم الى منصة المدرسة الإلكترونية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن "ضوابط التقديم الى الامتحانات الخارجية في منصة المدرسة الإلكترونية الحكومية تبدأ من اليوم بعد ان وفرت الوزارة نظاما تعليميا أكاديميا عالي الجودة يتسم بالتفاعل والمرونة والتكنولوجيا".وأشارت الى "توفير بيئة تعليمية تشجع على حب المعرفة وتعزز التفكير النقدي وتنمي مهارات الطلبة عبر منصات تعليمية شاملة ومحتوى متميز يلبي احتياجات وتطلعات من يرومون اكمال دراستهم الخارجية في العام الدراسي المقبل ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ".وأوعزت الى "الراغبين بالتسجيل اتباع تفاصيل وخطوات التقديم الى منصة المدرسة الحكومية الالكترونية بعد تحميل التطبيق من متجر كوكل والذي يحمل اسم (المدرسة الالكترونية)".