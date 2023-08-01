آب اللهاب يقسو على العراق.. محافظات الوسط والجنوب تتجاوز حرارتها الـ50 غدا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظتي واسط والنجف الأشرف ستصل الى 50 درجة مئوية، وفي محافظة القادسية ستصل الى 51 درجة مئوية، في حين ستصل درجات الحرارة العظمى في محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى إلى 52 درجة مئوية".وأشارت الى أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".واردفت الهيئة ان "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".ولفتت الى ان "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ولا تغيير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".