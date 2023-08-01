وزير الصحة يلغي سحب يد مدير مستشفى الرشاد (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من الوزير وحصلت عليها السومرية نيوز، إنه تقرر "الغاء الأمر الإداري ذي العدد (124) في 31/7/2023، والصادر من دائرة صحة بغداد/ الرصافة بسحب يد الطبيب الاختصاص (علي رشيد زرزور) مدير مستشفى الرشاد التدريبي.

ووفق الوثيقة، قرر الحسناوي، "تشكيل لجنة تدقيقية من مركز الوزارة حول ادعاء اختفاء (160) مكيف هواء في مستشفى الرشاد للامراض النفسية والعقلية.وفي وقت سابق، من يوم أمس الاثنين، قرر مدير دائرة صحة بغداد الرصافة جاسم لطيف سحب يد مدير مستشفى الرشاد التدريبي للامراض النفسية والعقلية، علي رشيد الركابي، وفتح تحقيق على خلفية اختفاء 160 "مكيف هواء".وبحسب وثيقة صادرة وزارة الصحة وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه تقرر "سحب يد مدير المستشفى علي رشيد زرزور الركابي، وتخويل مدير القسم الفني كافة صلاحيات مدير المستشفى".ووفق الوثيقة، تقرر "الايعاز الى قسم التفتيش للإسراع باجراءات التحقيق بالموضوع".