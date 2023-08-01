وزير الصحة يلغي سحب يد مدير مستشفى الرشاد (وثيقة متداولة)



السومرية نيوز – محليات



تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الغاء الأمر الإداري الخاص بسحب يد مدير مستشفى الرشاد التدريبي من قبل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي.

وبحسب وثيقة صادرة من الحسناوي ونشرت على مواقع التواصل، إنه تقرر "الغاء الأمر الإداري ذي العدد (124) في 31/7/2023، والصادر من دائرة صحة بغداد/ الرصافة بسحب يد الطبيب الاختصاص (علي رشيد زرزور) مدير مستشفى الرشاد التدريبي.







وفي وقت سابق، من يوم أمس الاثنين، قرر مدير دائرة صحة بغداد الرصافة جاسم لطيف سحب يد مدير مستشفى الرشاد التدريبي للامراض النفسية والعقلية، علي رشيد الركابي، وفتح تحقيق على خلفية اختفاء 160 "مكيف هواء". ووفق الوثيقة، قرر الحسناوي، "تشكيل لجنة تدقيقية من مركز الوزارة حول ادعاء اختفاء (160) مكيف هواء في مستشفى الرشاد للامراض النفسية والعقلية.وفي وقت سابق، من يوم أمس الاثنين، قرر مدير دائرة صحة بغداد الرصافة جاسم لطيف سحب يد مدير مستشفى الرشاد التدريبي للامراض النفسية والعقلية، علي رشيد الركابي، وفتح تحقيق على خلفية اختفاء 160 "مكيف هواء".