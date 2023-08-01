إعداد خارطة للبرنامج الوطني لإزالة الألغام في العراق

وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي بيًن خلال ترؤسه إجتماعاً بحضور الوكيل الإداري والمالي كامران علي حسن ومدير عام دائرة شؤون الألغام صباح الحسيني والكادر المتقدم في الدائرة، انه "تنفيذا لالتزامات العراق اتجاه اتفاقية حظر الذخائر العنقودية (اتفاقية CCM) وبعد قيام الحكومة العراقية بتخصيص مبالغ مالية لدائرة شؤون الألغام ضمن قانون موازنة عام ٢٠٢٣ حيث تم إعداد دراسة بتفاصيلها المالية والفنية لتطهير الأراضي من القنابل العنقودية، والتخلص من هذا التلوث الذي يفتك بالمواطنين ويسبب خسارة الأراضي الزراعية والرعوية ويزيد من نسبة التصحر وتداعياتها على المناخ والبيئة".ئاميدي أكد أن "الهدف الرئيسي من إجراء أعمال شؤون الألغام هو هدف إنساني من خلال مسح وتطهير المناطق الخطرة المسجلة والجديدة والمحافظة على أرواح المواطنين وإقامة المشاريع الأقتصادية والبيئية والخدمية والزراعية بعد تطهيرها من القنابل العنقودية والذخائر الحربية الأخرى".