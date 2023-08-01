مشاكل فنية تعيق التقديم لمدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد والتربية ترد

وقال الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي، إنَّ الوزارة خصصت خطاً ساخناً مجانياً برقم (5599)، لتلقي الشكاوى من أولياء أمور تلاميذ السادس الابتدائي الراغبين بالتقديم إلى مدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد، بهدف معالجة أي مشكلة تواجههم أثناء التقديم الإلكتروني. وأضاف أنه توجد أيضاً، صفحة خاصة على تطبيق الفيس بوك بعنوان (مركز المعلومات والاتصالات في وزارة التربية العراقية)، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة، والخاصة بحل أي مشكلة تواجه المتقدمين آنياً، وأكد أنَّ الموقع العامل بنظام حديث، يرفض الاستمارة الكترونياً حال إدخال أي معلومات خاطئة بشأنها.وكانت الوزارة قد حددت مدة التقديم لمدارس المتميزين وكلية بغداد في 23 من تموز الماضي ولغاية السادس من آب الحالي، فيما كانت لمدارس المتفوقين من 24 من تموز الماضي ولغاية السادس من آب الحالي.في السياق ذاته، ناشد أولياء أمور تلاميذ السادس الابتدائي، بتمديد مدة التقديم لمدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد، كونهم يواجهون بعض المشكلات الفنية خلال عملية التقديم برفض الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني، برغم ادخالهم المعلومات الصحيحة بشكل دقيق، داعين إلى معالجة الخلل قبل انتهاء عملية التقديم في 6 من آب الحالي، بحسب الصحيفة الرسمية.