رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة إنهاء ملف النازحين

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في العراق وائل الأشهب والوفد المرافق له".وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "ضرورة تضافر وتكثيف الجهود من أجل إنهاء ملف النازحين وخلال سقف زمني لايتجاوز نهاية عام 2024، والعمل على ضمان عودة آمنة ومستقرة إلى مدنهم ومنازلهم مع توفير الخدمات الأساسية".وأشار رشيد إلى أن "تحقيق ذلك يكون عبر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية المعنية بالنازحين".من جانبه، استعرض مدير البرنامج وأعضاء الوفد، "سير عمل برنامج الأمم المتحدة والخطط المستقبلية الموضوعة لحسم هذا الملف بعودة جميع النازحين إلى منازلهم".