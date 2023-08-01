قرار رسمي يسمح للراسبين بثلاثة دروس بالثالث المتوسط أداء الدور الثاني (وثيقة)



السومرية نيوز – محليات



قررت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس، أداء امتحانات الدور الثاني.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه تقرر السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس، أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023.





