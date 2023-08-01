المالية تمول رواتب المتقاعدين لشهر آب.. الرافدين والرشيد يباشران بالصرف

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإجراءات تمويل رواتب المتقاعدين لشهر آب الحالي، فيما بدأت هيأة التقاعد الوطنية، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب وبشكل تدريجي.





وطالبت الوزارة، إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية، بـ"الاسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".



ودعت، "المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات، لاستلام رواتبهم". وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة بالوزارة، باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب الحالي".وطالبت الوزارة، إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية، بـ"الاسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".ودعت، "المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات، لاستلام رواتبهم".

بالمقابل، باشر مصرف الرشيد، برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب وبإمكان المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل التوجه الى فروع المصرف واجهزة الصرف الالي والمنافذ لسحب مستحقاتهم المالية.

كما اعلن مصرف الرافدين، عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر اب عن طريق ادوات الدفع الالكتروني. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري"، مشيرا الى انه "بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

بدورها، أعلنت هيئة التقاعد مؤخراً، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

ودعت الهيأة المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.