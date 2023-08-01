السجن 15 سنة بحق مجرمين خطفوا مواطن في صلاح الدين

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة خطف مواطن لغرض مساومته ودفع فدية مالية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجرمين اعترفوا بجريمة خطفه تحت تهديد السلاح لغرض مساومة ذويه ودفع مبلغ مالي وقد أصدرت المحكمة قرارها وفقا لإحكام المادة 421 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".