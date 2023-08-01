للمولدات الأهلية والحكومية.. محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر آب الحالي

وقالت المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تسعيرة الأمبير لشهر آب الحالي للمولدات الأهلية والحكومية وفق مايلي:-تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (6,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.-تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(10,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.-تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(14,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.واضافت ان "لمسؤول الوحدة الأدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطقهم"، مشددة على "الإلتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".وأكدت على "تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة بشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية"، لافتة الى "اهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن".وذكرت ان "هناك تنسيق بين الوحدات الادارية والقوات الأمنية بمتابعة مدى إلتزام أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم".