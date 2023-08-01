6 مدن عراقية تتصدر العالم بارتفاع الحرارة (جدول)

وفي آخر تحديث لموقع "Eldorado Weather" المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم تصدرت منطقة رورد النص قائمة المدن الأكثر حرارة في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة مسجلة 50 درجة مئوية.فيما جاءت محافظة البصرة العراقية بالمركز الثاني، والعمارة بمحافظة ميسان العراقية بالمركز السادس.كذلك جاءت منطقة الحسين بالبصرة بالمركز التاسع واعقبتها مدينة الناصرية في ذيقار بالمركز العاشر، فيما تذيلتا مدن بدرا في الكوت والفاو بالبصرة، التصنيف في اخر مرتبتين 14 و15.الجدول ادناه: