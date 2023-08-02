للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.. تظاهرة لموظفي الدولة في البصرة (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "المئات من موظفي دوائر الدولة خرجوا بتظاهرة امام مبنى محافظة البصرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".ووثقت عدسة السومرية من أمام التظاهرات المُطالبة بتعديل سلم الرواتب، وسط انتشار أمني كثيف.الصور ادناه: