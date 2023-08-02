تعليق جديد من التربية بشأن مخصصات المحاضرين

وقال الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي إنَّ "الوزارة أصدرت الأوامر الإدارية الخاصة بجميع المحاضرين ممن تم تعيينهم مؤخراً، حيث تجاوز عدد المعينين 250 ألف محاضر في عموم مديريات التربية في بغداد والمحافظات"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أنَّ "جميع المحاضرين مشمولون بعملية تسوية الملاك التربوية أسوة بأقرانهم ممن هم على الملاك الدائم".وأكد القيسي أنَّ "احتساب الفرق في الراتب الشهري بناء على الحالة الاجتماعية وغيرها سيتم بعد وصول تعليمات موازنة 2023 إلى وزارة التربية ليأخذ كل منهم استحقاقه".