انخفاض بالحرارة وتصاعد للغبار.. طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار الى (30-40) كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن".وأشارت الى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية ، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط احياناً الى (30-40) كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن في الاقسام الوسطى والجنوبية، ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س في القسم الشمالي من البلاد".وأوضحت الهيئة أن "طقس البلاد ليومي السبت والأحد المقبلين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".