مشاهد من الدور المقرر إزالتها في "أم قصر" والمجمعات البديلة عنها



السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، مشاهد من منطقة "أم قصر" الحدودية، واظهرت الدور المقرر ازالتها، والمجمعات البديلة عنها.





وقال مراسل السومرية، إن "دور البحرية المتمثلة بـ99 دار، أفرغت تقريبا، وبقيت ستة دور فقط".

وأضاف، أن "الدور المتمثلة بـ99 دار سيتم ازالتها بحسب الاتفاق بين العراق والكويت، ويتم نقل الساكنين فيها الى مجمع ام قصر السكني في منطقة الهدامة ضمن الناحية والذي ضم 228 دار". يذكر أن الجدل أثير بعد تصريح وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، خلال زياته الأخيرة للعراق، واثناء المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وبحضور محافظ البصرة، أسعد العيداني، حيث قال، إن "الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت، تم تنفيذها"، موجهاً "شكره للمحافظ بشكل خاص".



وعلى أثرها، نظم العشرات من اهالي وعشائر أم قصر، أمس الثلاثاء، تظاهرات غاضبة بعد الانباء عن "بيعها" للكويت.

من جهته، أوضح محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن "قضية ميناء ام قصر وترسيم الحدود سُوقت سياسياً، وترسيم الحدود مع الكويت وام قصر اصبحت من ضمن الدعاية الانتخابية المُبكرة".



وأضاف، أن "نواباً يشوهون الحقيقة حول بيع العراق اراضي عراقية الى الكويت،" لافتا الى ان "العراق والكويت اتفقا في 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة على الحدود".



وبين، ان "محافظة البصرة جهزت المنازل المتاخمة للحدود العراقية الكويتية بالماء والكهرباء" متهماً "جهات سياسية سعت الى تسقيطي من اجل السباق الانتخابي".



كما أتهم العيداني "قائد المنطقة الرابعة السابق بالسعي لاستثمار ملف ام قصر انتخابياً" موضحا ان "محافظة البصرة لا تمتلك صلاحية ترسيم الحدود مع الكويت" مشدداً على انه "لن تذهب اي ذرة تراب من الحدود العراقية الى الكويت".



وذكر: "الشارع المُحاذي للحدود العراقية الكويتية عراقي 100%، ومن يقود الحملة ضدي حول بيع اراضي عراقية الى الكويت لا يدركون الملف الحدودي مطلقاً".



ولفت محافظ البصرة الى ان "الكويت شيدت 99 منزلاً على اراضي عراقية وستوزع للعوائل التي تسكن على الحدود، ورئيس الوزراء كلفني وفق القانون بتوزيع المساكن الى العوائل العراقية الساكنة على الحدود".



وأكد ان "العوائل العراقية الساكنة على الحدود الكويتية استلمت جميع المنازل ولم تسكنها حتى الآن" منوها الى ان "معارضي صدام حسين بيضوا صورته من خلال تشويه ملف بيع اراضي عراقية الى الكويت" على حد قوله.



