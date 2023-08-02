البصرة.. إجراءات أمنية مشددة في محيط القنصلية الكويتية (صور)

وذكر المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، أنه "تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مبنى القنصلية الكويتية في شارع الكورنيش وسط البصرة".وبين، أن هذا الإجراء جاء "تحسباً لخروج تظاهرات منددة بالتدخلات الكويتية".وأحدث تصريح وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي تحدث فيه عن ما وصفه بـ"الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.وعلى أثرها، نظم العشرات من اهالي وعشائر أم قصر، أمس الثلاثاء، تظاهرات غاضبة بعد الانباء عن "بيعها" للكويت.محافظ البصرة، أسعد العيداني، كسر صمته، إزاء تصريحات وزير الخارجية الكويتي عن تسليم منازل في أم قصر جنوبي المحافظة الى بلاده.وقال العيداني، إن "العراق والكويت اتفقا في 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة على الحدود"، مبيناً أن "محافظة البصرة جهزت المنازل المتاخمة للحدود العراقية الكويتية بالماء والكهرباء"، لافتاً إلى ان "المحافظة لا تمتلك صلاحية ترسيم الحدود مع الكويت" مشدداً على انه "لن تذهب اي ذرة تراب من الحدود العراقية الى الكويت".وتابع، ان "الكويت شيدت 99 منزلاً على اراضي عراقية وستوزع للعوائل التي تسكن على الحدود، ورئيس الوزراء كلفني وفق القانون بتوزيع المساكن الى العوائل العراقية الساكنة على الحدود".وأكد ان "العوائل العراقية الساكنة على الحدود الكويتية استلمت جميع المنازل ولم تسكنها حتى الآن".