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السوداني يوجه بالاستنفار لمواجهة أزمة المياه
محليات
2023-08-02 | 10:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,958 مشاهدة
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، باستنفار الجهود لمواجهة أزمة المياه.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس، الاجتماع الثالث للّجنة العليا للمياه، الذي جرى خلاله استعراض موقف الخزين المائي الاستراتيجي في البلاد، ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه، ووضع المعالجات السريعة لها".
ووجّه السوداني "بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه، بما يضمن حقوق العراق وفق الاتفاقيات الدولية الضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية. كما وجّه باستنفار الجهود وتوفير كل التسهيلات استعداداً للموسم الزراعي المقبل، وكذلك تذليل العقبات أمام الدوائر والمؤسسات في الجانب المتعلق بالانتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة والذكية، والتأكيد على مواجهة البعض ممّن يعمل على إثارة المخاوف، من خلال نقل الحقيقة عبر إعلام مهني ومسؤول وسياقات قانونية".
وناقش الاجتماع "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات الواجبة التنفيذ".
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