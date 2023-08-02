النزاهة تدعو للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة الدفاع

وذكر بيان لدائرة الوقاية في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّها حدَّدت المُدَّة من الثاني من شهر آب الجاري لغاية الثاني من أيلول المقبل؛ للإبلاغ عن قـطـاع وزارة الدفاع بمُديـريـاتها وتشكيلاتها كافة، حـاثـةً المواطنين الكرام للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال الضُّبَّاط والمراتب والـمُوظـفـين والمُديـريـن في هذا القـطاع، أو أزواجـهـم أو أولادهـــــــم، لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.ولفتت إلى أن "حملة (من أين لك هذا) تتعلق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ التي أوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم المالية أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث زيادة في أموالهم أو أموال أزواجهم أو أموال أولادهم لا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة بموجب المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة".