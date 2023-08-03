الكهرباء توضح سبب حريق محطة البكر بالبصرة

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء زياد علي فاضل، تم تشكيل لجنة تحقيقية لتحليل أسباب الحريق بمحطة البكر الثانوية بمحافظة البصرة، ومعرفة أسبابه".وأشار الى، أن "مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الجنوبية اسعد محير كريم أستقبل في مكتبه بمقر الشركة اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة مدير عام دائرة التشغيل والتحكم في وزارة الكهرباء يحيى عباس جابر، وعضوية عدد من المديرين العامين في مقر الوزارة، للمتابعة والوقوف على اسباب الحادث الأخير".وبين المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "محير قدم شرحاً مفصلاً للجنة عن الاسباب التي أدت الى عطب أحدى محولات محطة البكر الثانوية 132 ك ف، التي حدثت بسبب زيادة الاحمال غير المسبوق مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية بشكل عام"، موضحاً "الاجراءات والتدابير المتخذة في معالجة الحادث".واضاف، أن "اللجنة الوزارية إطلعت على سير الاعمال في محطة البكر الثانوية، وعمل المحطات المتنقلة التي نصبت عوضاً عن المحولة المعطوبة واستمعت إلى ملاحظات المهندسين والفنيين في موقع العمل".وأشادت اللجنة الوزارية بـ "الإجراءات السريعة التي اتخذت لمعالجة الحادث وسرعة المعالجة من قبل ملاكات الشركة"، مشيرة إلى أنها "ستحلل العارض وسترفع تقرير مفصل لوزير الكهرباء".