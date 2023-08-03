عطل فني مفاجئ يُوقف نظام تسجيل المركبات

وقال المتحدث باسم المديرية، زياد القيسي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عطلاً فنياً مفاجئاً أدى لتوقف النظام المروري المسؤول عن تسجيل المركبات، في جميع مواقع المديرية.وأضاف، أن "المهندسين والخبراء المختصين في هذا المجال يعملون على مدى 24 ساعة وبإشراف وزير الداخلية، ومدير المرور لتصليح العطل الفني".وأشار الى، أن "الساعات المقبلة ستشهد إعادة العمل بالنظام".