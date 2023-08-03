استهداف جديد يطال خط نقل الطاقة في صلاح الدين

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهاب الظلامي والتخريبيين يعاودون إيغالهم بأذى المواطنين بمعاودة إستهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية بالعبوات الناسفة بمحافظة صلاح الدين؛ بغية عزل المحافظات عن بعض، وتقطيع ارتباطات المنظومة الكهربائية وتوقف إمدادات الكهرباء عن المستشفيات ومشاريع المياه وغيرها من المشاريع الحيوية، بمحاولة يائسة منهم لإنهاك قدرات وزارة الكهرباء وإحراج ملاكاتها العاملة وفق التوجيهات الحكومية لتطوير ومعالجة تحديات ملف الكهرباء".وأضافت: "وبالوقت الذي تعمل فيه ملاكات الوزارة ونقل الشمال، رغم صعوبة مقطع العمل وكثبانه الرملية، على إعادة اعمار ما تدمر من ابراج قبل يومين بالعبوات الناسفة، وبعد إحباط عدد من المحاولات التخريبية من قبل الجهد العسكري والأمني والأستخباري، والتي كانت تروم تفجير الابراج، جرى فجر اليوم الخميس إستهداف خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( صلاح الدين الحرارية - حديثة ) جهد 400 بعمل تخريبي ثاني، بتفجير عبوة ناسفة على الخط مما ادى الى سقوط البرج المرقم (201) وتقطع في الاسلاك تحديداً في منطقة القناطر ضمن محافظة صلاح الدين".وأشار البيان الى، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل وجه بكشف عن الحادث وملابساته وإعداد تقرير يرفع سريعاً له"، لافتاً الى أن "الملاكات الهندسية والفنية من قسم خطوط صلاح الدين وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي سارعت الى مكان العارض وباشرت الكشف والعمل على إعادة تشييد ما تضرر وتسليك الخط وإعادته للخدمة بالسرعة الممكنة".