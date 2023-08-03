التربية تصدير تنويهاً بشأن منح الاجازات للمؤسسات الأهلية عبر منصة الالكترونية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "إطلاق منصة التقديم الالكتروني لمنح الرخص والإجازات للمدارس والمعاهد الاهلية في خطوة حازمة للقضاء على أحد أوجه الفساد والابتزاز".وأضافت، أن "الراغبين بإمكانهم تجديد رخصهم او منحهم شهادات فتح مؤسسة أهلية التقديم عبر الروابط المنشورة في أدناه من مكان تواجدهم ودون الحاجة الى مراجعة المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي".وتابعت: "ستقوم الجهة المعنية وخلال فترة وجيزة بإرسال اشعارات حول انجاز المعاملة"، مبينة أنها "تسعى من خلال إطلاق البرامج الإلكترونية الى توجه أمثل للحد من الظواهر السلبية التي تكاد تفتك بالمجتمع بمتابعة مباشرة من وزير التربية وحملته لغربلة وطمس اوجه الفساد كافة".