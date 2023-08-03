هذه قيمتها.. مصرف حكومي يعلن إطلاق سلف المتقاعدين

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشر بإطلاق التطبيق الخاص بترويج سلف المتقاعدين"، مبيناً أن "مبلغ السلفة حدد بـ(5 - 10- 15) مليون دينار عراقي تمنح للمتقاعد الأصيل".وأضاف، أن "التقديم الكتروني يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد"، محذراً: "من التعامل مع المكاتب التي تدعي ترويجها للسلف ".