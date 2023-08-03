بينها السجن 15 عاماً.. أحكام مختلفة بحق تجار ومروجي المخدرات بميسان

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ثلاثة منهم حكم عليهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بعدما ضبطت بحوزتهما (1) كيلو و (155) غرام، بينما تم الحكم على الاخرين بالسجن لمدة عشر سنوات بعدما ضبطت بحوزتهما (521) غرام من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".وأضاف أن "الاحكام بحقهم تأتي وفقا لأحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".