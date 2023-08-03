توضيح من التربية بشأن نتائج السادس الإعدادي

السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، تنويهاً جديداً يخص نتائج السادس الاعدادي.





وأضاف: "اعلانها سيكون بموعد واضح وموحّد ومركزي لكل المُديريات العامة للتربية".



وأكد المتحدث باسم التربية، ضرورة: "عدم الاعتماد على ما يُنشر من أخبار كاذبة ونشر روابط مُزيفة عن النتائج"، داعياً لمُتابعة اخبار الوزارة عبر "المنصات الرسمية للوزارة الموثّقة بالعلامة الزرقاء". وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تدوينة، تابعتها السومرية نيوز: "نود اعلام طلبتنا وعوائلنا الكريمة بان الوزارة لم تُحدد موعداً لإعلان النتائج السادس الاعدادي"، مبيناً أن "النتائج وصلت الى مراحلها النهائية بالفحص والتدقيق".وأضاف: "اعلانها سيكون بموعد واضح وموحّد ومركزي لكل المُديريات العامة للتربية".وأكد المتحدث باسم التربية، ضرورة: "عدم الاعتماد على ما يُنشر من أخبار كاذبة ونشر روابط مُزيفة عن النتائج"، داعياً لمُتابعة اخبار الوزارة عبر "المنصات الرسمية للوزارة الموثّقة بالعلامة الزرقاء".

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، ببرنامج "مورنك ليف" الذي تبث فضائية السومرية، إن "نتائج السادس الاعدادي الى الان لم تكتمل، ووصلت إلى مراحلها النهائية بالفحص والتدقيق".وأضاف، أن "النتائج سيعلن عنها بشكل نهائي بعد أكثر من أسبوع"، مبيناً أن "نتائج السادس الاعدادي مبشرة".وأوضح المتحدث باسم التربية، أن "الوزارة ستعلن أولا عن موعد لنشر نتائج، وعبر منصاتها الرسمية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المصادر الرسمية".وذكر السيد، أن "كل ما ينشر بالبيجات والتجمعات في مواقع التواصل خالية من الصحة والدقة".وبشأن طرق محاربة هذه المواقع، بين أن "وزارة التربية لديها تعاوناً مع جهاز الأمن الوطني ووزارة الاتصالات والجهات المعنية الأخرى، والذي يبدأ من الامتحانات ولا ينتهي بنشر النتائج"، مردفاً: "نعول كثيرا على وعي أولياء الأمور والطلبة لعدم اللجوء الى هذه الروابط".وتابع حديثه، قائلاً: "بعض هذه الروابط قد تكون وهمية وقرصنة تستغل المواطنين نتيجة بحثهم المتكرر عن النتائج، والتي تسبب مشاكل حتى على المستوى الرقمي".