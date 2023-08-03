أدوية هندية "ملوثة" في العراق.. بلومبرغ: تسبب التسمم والوفاة والسلطات سحبتها

وقال رئيس التسجيل في وكالة الرقابة الطبية في إقليم كردستان العراق، كوشر يونس، إن عملية السحب بدأت على مستوى البلاد، الأربعاء، وذلك بعد أن كانت حملة مماثلة قد سبقتها في الإقليم بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي"، مشيراً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أية أمراض ناتجة عن تناول الدواء.ويأتي هذا بعد أن كشفت اختبارات أجراها مركز أمريكي على زجاجة من دواء "كولد أوت" Cold Out حصل عليها من صيدلية في بغداد خلال مارس/آذار 2023، أن الدواء المصنوع في الهند، ويُستعمل لعلاج نزلات البرد والسعال، ويُباع في العراق؛ يحتوي على "مواد كيميائية سامة".من المثير للقلق أن هذا الدواء يندرج ضمن مجموعة كبيرة من أدوية الشرب التي يستعملها الأطفال في جميع أنحاء العالم، وقد تبيَّن أنها تحتوي على مواد سامة من هذا النوع، بحسب ما نقلت وكالة Bloomberg الأمريكية التي قالت إنها أشرفت على الاختبار.دواء يسبب التسمم والوفاةالاختبارات أجراها مختبر "فاليشور" Valisure LLC الأمريكي المستقل، على زجاجة من دواء الشرب "كولد أوت" Cold Out، اشتُريت من صيدلية في بغداد، كانت تحتوي في مكوناتها على مادة الإيثيلين غلايكول بنسبة 2.1%، وهو ما يصل إلى 21 ضعف الكمية المسموح بها عالمياً من هذا المركَّب الذي تتسبب الكميات القليلة منه في التسمم والوفاة.وكانت هذه المادة سبباً في وفيات جماعية لأطفال في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي، بعد أن تناولوا أدوية مضادة للسعال تحتوي على المادة نفسها، وصُنعت في الهند أيضاً.في وقت سابق من هذا العام، اشترت وكالة "بلومبرغ" 33 عينة من أدوية شرب هندية الصنع من صيدليات في كمبوديا وجورجيا وغانا والهند والعراق وكينيا.وأضافت الوكالة أن العينات اختُبرت في شركة "فاليشور" في نيو هيفن بولاية كونيتيكت الأمريكية باستخدام مطياف الكتلة اللوني للغاز، وعثر المختبر على (مادة الإيثيلين غلايكول، أو ثنائي إيثيلين غلايكول، أو كليهما) في 4 عينات من 4 أدوية مختلفة الأنواع التجارية.بدورها، أرسلت الوكالة الأمريكية ذاتها نتائج الاختبار الخاص بدواء الشرب "كولد أوت" إلى "منظمة الصحة العالمية" ومسؤولين عراقيين وهنود في 8 يوليو/تموز الماضي.من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية لـ"بلومبرغ" إنها وجدت أن نتائج اختبار فاليشور "مقبولة"، وإنها ستُصدر تحذيراً من المنتج إذا أكدت الحكومة العراقية أنه يُباع في الموقع المشار إليه.الشركة الهندية "تنفي"يشير ملصق بيانات "كولد أوت" إلى أن الدواء من إنتاج شركة "فورتس" الهندية Fourrts (India)، التي يقع مقرها في تشيناي، وتصدِّر الأدوية إلى أكثر من 50 دولة، منها بريطانيا وألمانيا وكندا.لكن بالا سوريندران، نائب رئيس الشركة، قال إن شركته أوكلت تصنيع دواء "كولد أوت" من الباطن إلى شركة هندية أخرى: هي شركة "شارون فارماسيوتيكالز" Sharun Pharmaceuticals Pvt التي يقع مقرها في إقليم بودوتشيري الهندي.وزعم سوريندران أن شركة "فورتس" أجرت اختبارات على عينة من "كولد أوت" بعد استفسارات "بلومبرغ"، وتبين لهم أنها لا تحتوي على المادة بكميات تسبب التسمم.وزعم أن المنظمين الهنود صادروا عينات أخرى من مصنع شركة "شارون"، لكن شركة "فورتس" لم تُرسل إليها نتائج هذه الاختبارات.في المقابل، لم يرد المسؤولون في الهيئة المركزية لمراقبة الأدوية في الهند، واثنان من المسؤولين المحليين على طلبات التعليق لوكالة بلومبرغ، وقال بعضهم إنه ليست لديه معلومات بشأن الأمر، وكذلك لم يرد المسؤولون التنفيذيون في شركة "شارون" على طلبات التعليق.