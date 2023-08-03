انتشال جثث 3 أطفال من نهر دجلة وسط بغداد

السومرية نيوز – محليات



عثرت قوة أمنية، اليوم الخميس 3 أب/أغسطس 2023، على جثث 3 أطفال قضوا غرقاً في نهر دجلة وسط العاصمة بغداد.



وقال مصدر محلي للسومرية نيوز، إن "قوة امنية انتشلت جثث ثلاثة أطفال قضوا غرقاً في نهر دجلة، ضمن مقتربات الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد".



وأضاف: "حسب المعلومات هناك جثث اخرى يجري البحث عنها"، ولم تعرف اسباب الحادثة إذا كانت وفاة نتيجة السباحة او اسباب أخرى.

يذكر أن عموم المحافظات العراقية سجلت ارتفاعاً ملحوضاً بعدد حالات الغرق في الأنهر، حيث يهرع الصغار والكبار إلى الأنهر هربا من موجات الحر الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي في أوقات تصل فيه معدلات درجات الحرارة الى مستويات غير مسبوقة، لكن غياب الرقابة من قبل الجهات الحكومية وعدم الالتزام بتحوطات الامان يؤدي الى غرق الكثيرين.



