لجنة نيابية توجه رسالة "شديدة اللهجة" للتربية بشأن طباعة الكتب المدرسية

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "في الوقت الذي كانت لجنة التربية النيابية تتأمل من وزارة التربية تعاملاً مهنياً وموضوعياً مع طروحاتها الواقعية في موضوعة ازمة الكتب المدرسية والتي تأتي ضمن سياق عمل اللجنة الرقابي على اداء الوزارة ومديرياتها جاء رد الوزارة بعيدا عن الكياسة والبروتوكول المعتمد في مثل هذه المخاطبات و باطار مستفز لا ينبغي للوزارة ان تورط نفسها به بعد ان وصفت تصريحات اللجنة "بالمزايدات الواهية"” فضلا عن الايحاء بان الحرص على مستقبل الطلبة امر يخص الوزارة وحدها".وأضافت: "لقد فات الوزارة ان من حق لجنة التربية النيابية متابعة ادائها وان تطرح ما تراه مناسباً لتقويم العملية التربوية".ودعت لجنة التربية، وزارة التربية، الى "اعتماد المخاطبات والتصريحات الرسمية والمناسبة (المهذبة)"، محملة الوزارة "المسؤولية الكاملة بإكمال طباعة الكتب المدرسية في وقتها المحدد قبل بدء العام الدراسي".