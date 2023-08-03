نقيب الصحفيين العراقيين يشيد بجهود وزارة الموارد المائية

جاء ذلك خلال لقاء نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ظهر اليوم الخميس مع وزير الموارد المائية عون ذياب والذي استعرض إجراءات الوزارة في ردم ما يقرب من ألفي بحيرة اسماك غير نظامية بهدف توفير المياه ومنع التجاوز عليها وكذلك الإعمال الجارية من اجل إعادة إنعاش الأهوار "، مؤكدا ان "الوزارة نجحت في مواجهة أزمة المياه رغم قلة الاطلاقات المائية لهذه السنة ".كما وأعلن نقيب الصحفيين، عن استعداد النقابة لدعم جهود الوزارة في إجراءاتها المتمثلة بإدارة الموارد المائية في العراق.من جانبه أشاد وزير الموارد المائية، بالدور الفاعل والمتميز لنقابة الصحفيين ومكانتها المتميزة محليا وعربيا ودوليا، مثمنا جهود نقيب الصحفيين في اعلاء شأن الصحافة العراقية من خلال رئاسته لاتحاد الصحفيين العرب.